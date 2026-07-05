croce rossa borse di studio agli studenti meritevoli

Domani a mezzogiorno, nella sala conferenze del Liceo scientifico Enzo Ferrari di Cesenatico, la Croce Rossa Italiana assegnerà cinque borse di studio per l’anno scolastico appena concluso. Vengono premiati gli studenti ritenuti più meritevoli dal Consiglio dell’Istituto d’istruzione superiore Leonardo da Vinci che raggruppa il Liceo Ferrari e l’Istituto tecnico economico Giovanni Agnelli, sulla base di determinati requisiti, quali attività di volontariato, assistenza civile e andamento didattico-disciplinare. Le borse di studio sono messe a disposizione tramite la raccolta fondi del Mercatino dei Puffi, organizzato dai giovani volontari e dalle volontarie del Comitato di Cesenatico della Cri ogni mercoledì sera in piazza delle Conserve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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