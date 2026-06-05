Premio Egidio Pagani | consegnate 9 borse di studio agli studenti meritevoli di Fiorano e Spezzano

Notizia in breve

Nella prima edizione del Premio Egidio Pagani, nove studenti meritevoli di Fiorano e Spezzano hanno ricevuto borse di studio. La cerimonia si è svolta questa mattina nel Castello di Spezzano, con la partecipazione di studenti e membri della comunità. La consegna delle borse di studio ha rappresentato un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno scolastico, in un contesto che ha unito memoria, comunità e futuro.