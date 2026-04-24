Bper 240 borse di studio agli studenti meritevoli | premiati 23 giovani campani

Bper Banca ha assegnato in totale 240 borse di studio a studenti delle scuole superiori, tra cui 23 in Campania, per premiare i risultati scolastici di eccellenza. La distribuzione coinvolge diverse regioni e mira a riconoscere le performance di studenti meritevoli. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di alcune di queste giovani promesse, che hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento.

Sono 240 le borse di studio (di cui 23 in Campania) assegnate da Bper Banca a studenti e studentesse delle scuole superiori distintisi per risultati scolastici eccellenti. Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’istituto a sostegno dei territori, della scuola e delle nuove generazioni. Il riconoscimento, giunto alla 59ª edizione, affonda le sue radici nel 1967, quando fu istituito in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena. A distanza di quasi sessant’anni, il premio mantiene intatto lo spirito originario: valorizzare il merito e incentivare lo studio. Premiati studenti da 57 province italiane. I beneficiari sono studenti delle scuole superiori che si sono distinti per l’alto profitto nell’anno scolastico 20242025.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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