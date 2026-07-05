Cristiano Ronaldo commuove il bambino che nel terremoto ha perso i genitori il fratello e una gamba | il gesto emoziona il mondo

Durante un evento, un bambino che aveva perso i genitori e il fratello nel terremoto in Venezuela e che aveva subito l’amputazione di una gamba ha ricevuto un gesto di Cristiano Ronaldo. Il calciatore ha consegnato di persona una figurina e ha invitato il bambino a incontrarlo. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, suscitando emozione tra gli spettatori.

Dal desiderio di una figurina all’invito del suo idolo: la storia di Andrés, sopravvissuto al terremoto del Venezuela. Il suo sogno era ricevere un semplice adesivo di Cristiano Ronaldo per completare l’album dei Mondiali. In pochi giorni, però, quel desiderio si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Il campione portoghese ha deciso di sorprendere personalmente Andrés Mieles, il bambino venezuelano sopravvissuto ai devastanti terremoti che hanno distrutto la sua famiglia, inviandogli un videomessaggio che ha commosso milioni di persone. Una storia di dolore, speranza e solidarietà che sta facendo il giro del mondo. Chi è Andrés, il bambino sopravvissuto al terremoto in Venezuela. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Ronaldo Made This Little Boy Cry The Reason Is Heartbreaking

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