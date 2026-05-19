Incidente nel reality Survivor parla il concorrente che ha perso una gamba | Sono vivo per miracolo

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavros Floros, concorrente della versione greca di Survivor, ha parlato dal letto d’ospedale dopo un incidente avvenuto durante una pausa delle riprese. Floros ha affermato di essere sopravvissuto per miracolo e ha descritto le ferite riportate che lo hanno costretto a perdere una gamba. L’incidente si è verificato mentre era sul set, ma i dettagli sulle cause non sono stati divulgati. La produzione ha confermato il ricovero del partecipante, senza fornire ulteriori informazioni sull’accaduto.

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Arrivano le prime parole dal letto di ospedale di Stavros Floros, concorrente della versione greca di Survivor vittima di un incidente durante una pausa dalle riprese. Il giovane, colpito dalle eliche di un'imbarcazione turistica, ha subito l'amputazione parziale della gamba sinistra: tutta la ricostruzione dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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