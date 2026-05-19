Incidente nel reality Survivor parla il concorrente che ha perso una gamba | Sono vivo per miracolo

Stavros Floros, concorrente della versione greca di Survivor, ha parlato dal letto d’ospedale dopo un incidente avvenuto durante una pausa delle riprese. Floros ha affermato di essere sopravvissuto per miracolo e ha descritto le ferite riportate che lo hanno costretto a perdere una gamba. L’incidente si è verificato mentre era sul set, ma i dettagli sulle cause non sono stati divulgati. La produzione ha confermato il ricovero del partecipante, senza fornire ulteriori informazioni sull’accaduto.

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