Il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran sta muovendo i suoi primi, importantissimi passi, e una delle serie più amate dai fan ha appena ricevuto un aggiornamento fondamentale. Creature Commandos Stagione 2 è ufficialmente in fase di sviluppo, e a confermarlo è stato direttamente lo showrunner della serie animata targata DC Studios, Dean Lorey. La serie fanta-horror animata, che ha debuttato su HBO Max (diventata poi semplicemente Max), si prepara a tornare con nuovi ed esplosivi episodi. Ecco tutto quello che sappiamo sull’ultimo aggiornamento dietro le quinte e sulla data d’uscita della seconda stagione. Dean Lorey svela i progressi su Creature Commandos 2: a che punto siamo?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Creature Commandos 2: Arriva il grande annuncio di Dean Lorey sulla seconda stagione

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Creature Commandos Season 2 (2026) First Look Update and More | James Gunn | Dean Lorey | HBO |Cast

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