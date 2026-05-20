Off Campus 2 si farà le ipotesi sui possibili protagonisti della seconda stagione | l'amore tra Dean e Allie
La serie Off Campus 2 è stata confermata e si farà, attirando l’attenzione dei fan che si chiedono già se ci saranno nuovi episodi. La prima stagione, basata sulla saga di Elle Kennedy, attualmente si trova al primo posto su Amazon Prime Video. La trama si concentra sull’amore tra due personaggi principali, Dean e Allie, e ha riscosso grande successo sui social network, dove si discute molto della possibilità di una continuazione. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata.
Prima in classifica su Amazon Prime Video, tratta dalla saga di Elle Kennedy, fa serie Off Campus è diventata un trend sui social e i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. La showrunner Louisa Levy lo ha confermato, ma chi saranno i protagonisti? L'ipotesi (quasi certezza) è che si tratti di Dean ed Allie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Off Campus 2, chi saranno i protagonisti? Anticipazioni, cast e data d’uscita della seconda stagioneLa prima stagione di Off Campus è già diventata un fenomeno e i fan sono già in trepidante attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi capitoli.
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Le riprese di Off Campus 2 dovrebbero iniziare il 1° giugno! Secondo i primi rumor la produzione andrà avanti per quattro mesi e terminerà il prossimo 18 settembre. Il set di Off Campus si trova a Vancouver, in Canada - Facebook facebook
ho finito off campus e BELLISSIMO io le amo ste americanate adolescenziali datemi mille rom-com così!!!! poi, oltre le due coppie, bellissimi pure i rapporti di hannah e allie e garret e logan.. Ho adorato tutto, datemi la s2 x.com
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