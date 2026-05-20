Off Campus 2 si farà le ipotesi sui possibili protagonisti della seconda stagione | l'amore tra Dean e Allie

La serie Off Campus 2 è stata confermata e si farà, attirando l’attenzione dei fan che si chiedono già se ci saranno nuovi episodi. La prima stagione, basata sulla saga di Elle Kennedy, attualmente si trova al primo posto su Amazon Prime Video. La trama si concentra sull’amore tra due personaggi principali, Dean e Allie, e ha riscosso grande successo sui social network, dove si discute molto della possibilità di una continuazione. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata.

Prima in classifica su Amazon Prime Video, tratta dalla saga di Elle Kennedy, fa serie Off Campus è diventata un trend sui social e i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. La showrunner Louisa Levy lo ha confermato, ma chi saranno i protagonisti? L'ipotesi (quasi certezza) è che si tratti di Dean ed Allie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ho finito off campus e BELLISSIMO io le amo ste americanate adolescenziali datemi mille rom-com così!!!! poi, oltre le due coppie, bellissimi pure i rapporti di hannah e allie e garret e logan.. Ho adorato tutto, datemi la s2 x.com

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