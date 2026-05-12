Il Teatro Filodrammatici chiude il sipario sulla seconda di stagione

Il Teatro Filodrammatici di Treviglio ha concluso la seconda parte della stagione con un afflusso numeroso di pubblico. Durante questa fase, molti cittadini della città hanno partecipato agli spettacoli in programma, riempiendo le poltrone del teatro. La stagione ha visto una buona partecipazione di spettatori, confermando l’interesse della comunità per gli eventi culturali ospitati nella struttura.

Treviglio. Sono tantissimi i trevigliesi che anche in questa seconda parte di stagione hanno riempito le poltrone del Teatro Filodrammatici di Treviglio assistendo con entusiasmo agli spettacoli proposti in cartellone. Sei gli spettacoli che, tra musica e commedia, hanno tenuto compagnia ai 1000 spettatori, alternando generi e annate in un vero e proprio viaggio nell’arte. Dopo un avvio dedicato alla Rassegna Musical con i concerti della Rufusband e il tributo ai Camaleonti e Fabrizio De Andrè, è stato dato spazio alla prosa con la Commedia della Compagnia al Bacio, “ Cerco disperatamente moglie ” e “ Souvenir ” della Compagnia Punto di Fuga. A chiudere la stagione la musica del JW Quintet.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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