Un bambino di 4 anni, figlio di una coppia nota, è stato escluso da una scuola privata a Crans-Montana. Secondo alcune fonti, alcuni genitori avrebbero esercitato pressioni sulla scuola. Al momento, né i genitori né l’istituto hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La decisione di espellere il bambino non è stata ancora confermata pubblicamente.

Indiscrezioni sostengono che alcuni genitori avrebbero fatto pressione alla prestigiosa scuola. Al momento né i coniugi Moretti né l’istituto privato hanno rilasciato dichiarazioni Il figliodi 4 annidei gestori del barLe Constellation, dove a Capodanno un tragico incendio ha portato alla morte di 41 persone e al ferimento di altre 115,è stato espulso da una prestigiosa scuola di Crans-Montana. Il bambino di Jacques eJessica Morettifrequentava una prestigiosa scuola privata chiamata Le Régent, a diramare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick. La retta scolastica annuale viaggia tra gli80.000 e i 130.000 euro, ovvero 75.000 ai 120.000 franchi svizzeri, ed è frequentata soprattutto da studenti britannici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ildifforme.it - Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti espulso da scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei coniugi Moretti espulso dalla scuola

Notizie e thread social correlati

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti espulso dalla scuola per ricchi: l’indignazione dei genitoriIl figlio di quattro anni di una famiglia proprietaria di un locale coinvolto in un incendio a Capodanno è stato espulso dalla scuola privata che...

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti cacciato da scuola: le pressioni degli altri genitori e le polemiche sul costo della rettaUn bambino di quattro anni è stato allontanato dalla scuola a Crans-Montana dopo le pressioni di altri genitori, che hanno criticato il costo della...

Temi più discussi: Ivan Zazzaroni: Crans-Montana, da genitori abbiamo pensato tutti che poteva capitare a noi. Mi sono immedesimato in quello che è stato l'11 settembre dei ragazzi; Il rogo di Capodanno a Crans-Montana: Kean lascia il Niguarda dopo 7 mesi. Ci vediamo fuori; Crans Montana, sopravvissuta italiana alla strage: Una porta era chiusa con una catena; Ivan Zazzaroni: Sulla malattia di Mihajlovic mi hanno condannato senza leggere quello che avevo scritto. Ho sempre voluto essere padre, vedo come figli i feriti di Crans-Montana.

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti cacciato da scuola: le pressioni degli altri genitori e le polemiche sul costo della retta x.com

Crans Montana, il figlio dei Moretti espulso dalla scuola privata. Ecco perchèIl figlio di Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale 'Le Constellation' teatro della strage di Capodanno a Crans Montana è stato allontanato dalla ... affaritaliani.it

Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei coniugi Moretti espulso dalla scuola dopo le polemiche per l'incendio al barIl figlio di 4 anni di Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation, dove a Capodanno l'incendio causò 41 morti e oltre ... msn.com