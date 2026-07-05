Crans-Montana il figlio di 4 anni dei Moretti espulso da scuola

Da ildifforme.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 4 anni, figlio di una coppia nota, è stato escluso da una scuola privata a Crans-Montana. Secondo alcune fonti, alcuni genitori avrebbero esercitato pressioni sulla scuola. Al momento, né i genitori né l’istituto hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La decisione di espellere il bambino non è stata ancora confermata pubblicamente.

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Indiscrezioni sostengono che alcuni genitori avrebbero fatto pressione alla prestigiosa scuola. Al momento né i coniugi Moretti né l’istituto privato hanno rilasciato dichiarazioni Il figliodi 4 annidei gestori del barLe Constellation, dove a Capodanno un tragico incendio ha portato alla morte di 41 persone e al ferimento di altre 115,è stato espulso da una prestigiosa scuola di Crans-Montana. Il bambino di Jacques eJessica Morettifrequentava una prestigiosa scuola privata chiamata Le Régent, a diramare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick. La retta scolastica annuale viaggia tra gli80.000 e i 130.000 euro, ovvero 75.000 ai 120.000 franchi svizzeri, ed è frequentata soprattutto da studenti britannici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei coniugi Moretti espulso dalla scuola

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