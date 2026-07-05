Momenti di paura nella mattinata di domenica 5 luglio sulla spiaggia di Seiano, frazione di Vico Equense, in Costiera Sorrentina, dove un costone di montagna è improvvisamente franato sulla falesia che sovrasta il litorale. Il crollo è avvenuto mentre la spiaggia era affollata di bagnanti, facendo scattare il panico tra le persone presenti. Il crollo ripreso in un video. Le immagini diffuse sui social e rilanciate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli mostrano il momento in cui enormi massi si staccano dalla parete rocciosa e precipitano verso la falesia sottostante, a poca distanza dall’area occupata da ombrelloni e lettini. Secondo una segnalazione condivisa dallo stesso parlamentare, un cittadino ha riferito: «Un costone di montagna è da poco crollato a Seiano». 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Costone frana sulla spiaggia piena di bagnanti: panico in Italia

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Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, massi e polvere vicino a ombrelloni e lettini: panico tra i bagnantiFrana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, in costiera Sorrentina. Nube di polvere sugli ombrelloni. fanpage.it