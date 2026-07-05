Costi lievitati del 6% Numana Alta più cara
I prezzi medi nella Riviera del Conero sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente, secondo un’analisi di Altroconsumo. In particolare, i costi a Numana Alta sono cresciuti di questa percentuale, seguendo la tendenza nazionale. L’incremento riguarda diversi settori e si riflette in un aumento generale dei prezzi nella zona rispetto all’anno passato.
Anche la Riviera del Conero si attesta sul sei per cento di aumento su base nazionale dei prezzi medi rispetto all’anno precedente, secondo l’ultima analisi di Altroconsumo. I prezzi medi per un set composto da un ombrellone e 2 lettini variano sensibilmente a seconda del mese, della fila e della specifica spiaggia. L’aumento è riferito all’ultimo anno ma nonostante questo l’associazione salva Numana e Sirolo perché i prezzi oscillano molto, variano da stabilimento a stabilimento. I costi per gli operatori balneari sono lievitati e così alcuni hanno scelto di aumentare, seppur di poco, i prezzi, e altri di lasciarli invariati per coccolare la clientela fissa e sobbarcarsi il sacrificio almeno per quest’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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