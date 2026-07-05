Anche la Riviera del Conero si attesta sul sei per cento di aumento su base nazionale dei prezzi medi rispetto all’anno precedente, secondo l’ultima analisi di Altroconsumo. I prezzi medi per un set composto da un ombrellone e 2 lettini variano sensibilmente a seconda del mese, della fila e della specifica spiaggia. L’aumento è riferito all’ultimo anno ma nonostante questo l’associazione salva Numana e Sirolo perché i prezzi oscillano molto, variano da stabilimento a stabilimento. I costi per gli operatori balneari sono lievitati e così alcuni hanno scelto di aumentare, seppur di poco, i prezzi, e altri di lasciarli invariati per coccolare la clientela fissa e sobbarcarsi il sacrificio almeno per quest’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Costi lievitati del 6%. Numana Alta più cara

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