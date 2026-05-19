Autotrasporto in ginocchio fermo confermato dal 25 maggio Costi lievitati del 35% per le imprese
Le imprese di autotrasporto si trovano in difficoltà da oltre un mese, con il fermo delle attività confermato dal 25 maggio. I costi dei carburanti sono aumentati del 35 per cento, rendendo impraticabili molte operazioni quotidiane. La situazione ha portato a una crisi nel settore, con aziende che non riescono più a sostenere le spese e a mantenere in piedi le proprie attività. La crisi si traduce in un blocco che coinvolge numerose imprese e operatori del settore.
JESI- Carburanti alle stelle, costi insostenibili e imprese ormai impossibilitate a continuare a lavorare. Si è alzata da Jesi la voce delle aziende del trasporto e della logistica, pronte al fermo dal 25 maggio se non arriveranno risposte immediate dal Governo. L’occasione, l’Assemblea del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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