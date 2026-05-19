Autotrasporto in ginocchio fermo confermato dal 25 maggio Costi lievitati del 35% per le imprese

Le imprese di autotrasporto si trovano in difficoltà da oltre un mese, con il fermo delle attività confermato dal 25 maggio. I costi dei carburanti sono aumentati del 35 per cento, rendendo impraticabili molte operazioni quotidiane. La situazione ha portato a una crisi nel settore, con aziende che non riescono più a sostenere le spese e a mantenere in piedi le proprie attività. La crisi si traduce in un blocco che coinvolge numerose imprese e operatori del settore.

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