Un uomo di 47 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver cosparso di gasolio la compagna e aver tentato di darle fuoco. L'aggressione è stata fermata da un amico della coppia, che è riuscito a bloccarlo prima che potesse accendere l’accendino in mano. L’uomo, di origine moldava, è stato immobilizzato e messo in manette.

Ha cosparso la compagna di gasolio e ha tentato di darle fuoco. È stato arrestato per tentato omicidio un 47enne, di origine moldava. L'uomo è stato bloccato da un amico della coppia che ha impedito che usasse un accendino che aveva in mano. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese, nella frazione di San Bernardo. Sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino. Il 47enne sarebbe stato in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche. La tragedia è stata fortunatamente evitata. I militari dell'Arma hanno subito immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. L'episodio si è così concluso senza alcun ferito e l'aggressore è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosparge la compagna di gasolio e prova a darle fuoco: immobilizzato da un amico e arrestato

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