corona a ripatransone

È già partita la corsa ai biglietti per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026. Mercoledì 12 agosto, alle 21.30, l’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone ospiterà "Falsissimo – L’estate delle verità", lo spettacolo dal vivo di Fabrizio Corona, protagonista di un tour teatrale che sta registrando grande interesse in tutta Italia. I tagliandi sono disponibili in prevendita su TicketOne (sia online che nei rispettivi punti vendita elencati nel sito www.ticketone.it). Visto il forte richiamo dell’evento, si prevede il sold out nel giro di poche settimane. Organizzato da Seventeen Eventi, con Follow Me Events e in sinergia con la Pro Loco Picena, l’appuntamento si candida a diventare uno degli eventi di punta della stagione estiva nel Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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