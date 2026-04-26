La Banca di Ripatransone ha chiuso il bilancio del 2025 con un utile netto di circa 3,2 milioni di euro, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. La raccolta complessiva delle risorse ha mostrato un incremento significativo nello stesso periodo. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dalla banca, che ha anche reso noti alcuni dettagli sulla gestione del portafoglio clienti e sui risultati raggiunti nel corso dell’anno.

? Cosa sapere Banca di Ripatransone registra utile netto di 3,247 milioni di euro nel bilancio 2025.. La raccolta complessiva sale a 453,093 milioni di euro con crescita del 3,51%.. A Cupra Marittima, domenica 26 aprile 2026, l’assemblea dei soci della Banca di Ripatransone e del Fermano ha presentato un bilancio 2025 che registra un utile netto di 3,247 milioni di euro, consolidando la presenza dell’istituto nel tessuto economico locale. I dati presentati oggi delineano un quadro di crescita costante per la banca, che ha espandersi la propria rete con l’apertura della nuova filiale a Sant’Elpidio a Mare, precisamente nella zona di Casette d’Ete, e ha registrato una raccolta complessiva pari a 453,093 milioni di euro al termine dell’esercizio scorso, con un incremento del 3,51% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca di Ripatransone: utile a 3,2 milioni e balzo della raccolta

Notizie correlate

Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioniIl Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di...

Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi"di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Banca di Ripatransone e del Fermano. Numeri positivi per l’esercizio 2025; Banca di Ripatransone e del Fermano, utile 2025 a 3,247 milioni.

Banca di Ripatransone e del Fermano, bilancio 2025 positivo: cresce la fiducia del territorioRIPATRANSONE – Utile oltre i 3,2 milioni e solidità patrimoniale ai massimi: focus su comunità, giovani e sviluppo locale. I risultati dell’esercizio, di quello che è stato anche il 120° anniversario ... cronachefermane.it

Banca di Ripatransone e del Fermano, utile 2025 a 3,247 milioniAssemblea il 26 aprile a Cupra Marittima: crescono raccolta, patrimonio e sostegno alle comunità locali, con 111 mila euro per beneficenza e mutualità ... lanuovariviera.it

, . Domenica 26 Aprile vi aspettiamo all’Assemblea Soci 2026 della BCC di Ripatransone e del Fermano: un momento fondamentale per raccontare il percorso - facebook.com facebook