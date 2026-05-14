Domenica in bici a Ripatransone C’è il ’Criterium 508 Terra’

Domenica 17 maggio, Ripatransone sarà teatro della seconda edizione del ‘Criterium 508 Terra’, una gara di mountain bike nella disciplina Cross Country Olimpico. L’evento si svolgerà nella città e si rivolge a bikers e appassionati provenienti da diverse zone del Centro Italia. La manifestazione prevede una competizione che coinvolge diversi partecipanti, attirando pubblico e atleti da varie aree della regione.

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Domenica 17 maggio Ripatransone ospiterà la seconda edizione del ‘Criterium 508 Terra’, gara di Mountain Bike - specialità Cross Country Olimpico destinata a richiamare biker e appassionati da tutto il Centro Italia. Un appuntamento che, dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, punta a confermarsi tra gli eventi di riferimento del panorama Mtb regionale. L’evento nasce da un’idea degli Avis Bikers dei Colli Ripani, che cureranno l’organizzazione generale della manifestazione, mentre la gestione degli aspetti tecnico-agonistici e federali sarà affidata al circuito Conero Cup. L’evento vede il patrocinio del comune di Ripatransone....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica in bici a Ripatransone. C’è il ’Criterium 508 Terra’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perde il controllo della bici sulla ciclabile e sbatte violentemente a terraIl cicloamatore era assieme a un gruppo di amici che hanno subito allertato il 112. Leggi anche: 508.000 km: la Mach-E sfata il mito del degrado Temi più discussi: Bimbimbici: domenica la tradizionale pedalata in sicurezza e aperta a tutti organizzata da Fiab Bari Ruotalibera lungo tre percorsi cittadini; Domenica 10 maggio c’è la Gran Fondo di ciclismo, tutti i divieti; Blu in bici 2026; Domenica in bici a Ripatransone. C’è il ’Criterium 508 Terra’. Bike Pride Bologna 2026: tornano le sfide pazze di ‘Bici senza Frontiere’ tra sfilate e musica. Il programma: Tra competizioni folli, giochi e dj set finale, la 15esima edizione dell’evento, domenica 10 maggio è interamente dedicata alla… dlvr.it/TSMNgq ? ?? x.com Domenica in bici a Ripatransone. C’è il 'Criterium 508 Terra'Mountain bike protagoniste in uno scenario suggestivo. Ecco il programma. della manifestazione. msn.com Ecco la Pedalata di Cantiere: in bici e a piedi dentro le opere della SenesePartirà da Civitella marittima, in provincia di Grosseto, la Pedalata di Cantiere, lungo le opere della Senese. grossetonotizie.com