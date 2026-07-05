Durante i controlli dei Carabinieri a Taranto, tre persone sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di alcol e droga. Le operazioni sono state svolte nelle ultime ore per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco, con controlli sui tassi alcolemici e sull’uso di sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui soggetti coinvolti o sui risultati complessivi delle verifiche.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Taranto per contrastare le condotte di guida più pericolose e rafforzare la sicurezza sulle strade cittadine. Nel corso di un servizio straordinario, i militari hanno intensificato le verifiche lungo le principali arterie urbane, concentrando l’attenzione sulla guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione sono state identificate circa 100 persone e controllati 50 veicoli. Le verifiche hanno portato al ritiro di tre patenti di guida, alla contestazione di quattro violazioni al Codice della Strada, al sequestro di un veicolo e alla denuncia di tre automobilisti all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri sulle strade di Taranto: tre denunce per guida sotto l’effetto di alcol e droga

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06 GIUGNO 2026 TARANTO FESTA DEI CARABINIERI, LEGALITÀ E TERRITORIO NEL CUORE DELLA DE CAROLIS

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