Alla guida sotto effetto di alcol e droga uno in giro con quattro cacciativi | le denunce dei Carabinieri

Un automobilista è stato denunciato dai Carabinieri di Cesenatico per guida sotto l’effetto di alcol e droga. Durante i controlli, è risultato positivo all’alcol con un tasso superiore ai limiti consentiti. Inoltre, i militari hanno identificato quattro persone a bordo di altri veicoli coinvolti in controlli di routine. Le autorità hanno elevato diverse denunce nel corso degli ultimi giorni, concentrandosi sulla sicurezza stradale e il rispetto delle norme.

Controlli dei carabinieri di Cesenatico che negli scorsi giorni hanno elevato diverse denunce, un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici di circa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Incubo sulle strade, alla guida sotto effetto di droga e senza patente: due 18enni nei guai

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