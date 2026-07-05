Le decisioni urbanistiche di oltre 30 anni fa hanno portato i residenti a lasciare il centro storico, favorendo la costruzione di abitazioni da parte di cooperative vicine alle forze politiche nel territorio circostante. Questa politica ha favorito lo sviluppo di zone periferiche e dell’hinterland, riducendo la presenza di abitanti nel cuore della città. La scelta ha influenzato la distribuzione degli insediamenti residenziali nel tempo.

"Le scelte urbanistiche di più di 30 anni fa hanno spinto i pisani fuori dal centro per consentire alle cooperative politicamente amiche di costruire indiscriminatamente alla periferia della città oppure nel suo immediato hinterland". Il sindaco, Michele Conti, difende le scelte strategiche contenute nel Poc, il Piano operativo comunale, pensato, "esattamente con un principio opposto: riportare i pisani ad abitare la città, attraverso una ricucitura urbanistica dei quartieri, la rigenerazione urbana, l’edilizia di qualità senza consumo di nuovo suolo". Già ma come? "Era necessaria un’altra idea di città che non fosse ‘respingente’ per i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conti e le scelte del piano ”Riportare i pisani in città“

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