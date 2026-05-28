Ponte del 2 giugno Firenze tra le città d' arte più scelte

Durante il ponte del 2 giugno, più del 25% degli italiani si sposterà verso città e borghi d’arte. Tra le mete più frequentate ci sono Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. I dati indicano un aumento delle presenze nelle aree culturali rispetto all’anno precedente. Le destinazioni sono state scelte principalmente per visite turistiche e vacanze di breve durata. Nessuna informazione sui numeri esatti o sui flussi di viaggio specifici.

Oltre il 25% degli italiani in movimento per il ponte del 2 giugno sceglierà città e borghi d’arte. Tra le destinazioni più gettonate torna anche Firenze, insieme a Roma, Venezia, Napoli e Palermo. È quanto emerge dalle stime di CNA Turismo e Commercio, secondo cui saranno circa 22 milioni tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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