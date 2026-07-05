Congedo di paternità obbligatorio e parentale domande solo online per i lavoratori residenti all’estero

Le domande di congedo di paternità obbligatorio e parentale devono essere presentate esclusivamente online dai lavoratori residenti all’estero. La procedura è stata chiarita nel messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026, che indica le sedi territoriali competenti per la gestione delle richieste in base allo Stato di residenza all’estero.

La novità fa seguito al messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026, con il quale erano state fornite indicazioni sulle Sedi Polo territoriali competenti per la gestione delle domande in base allo Stato estero di residenza. La procedura riguarda quindi i lavoratori e le lavoratrici residenti all’estero che devono richiedere le prestazioni secondo le modalità previste dall’Istituto. La lavorazione delle domande è attribuita alle Sedi Polo territoriali, individuate sulla base dello Stato estero di residenza del lavoratore. Il riferimento resta la tabella allegata al messaggio INPS n. 12142026, che individua le sedi competenti per ciascun Paese estero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Congedo Parentale 2026: NOVITÀ e Come Fare Domanda INPS (Guida Completa)

Notizie e thread social correlati

C’è una nuova proposta per il congedo parentale obbligatorio: cinque mesi invece di dieci giorniUn ddl di iniziativa popolare propone di estendere il congedo parentale obbligatorio da 10 giorni a cinque mesi per entrambi i genitori, senza...

Cosa c’è nel decreto lavoro: dal “bonus giovani” all’isopensione e i rinnovi dei contratti. Le novità su rider, “salario giusto” e congedo parentaleIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che riguarda il settore del lavoro, destinando circa un miliardo di euro tra incentivi e...

Temi più discussi: Lavoratori residenti all’estero: congedi parentali solo online; L’INPS, con il messaggio n. 2183 del 1° luglio 2026, aggiorn; INPS: Congresso di paternità e parentale telematico per residenti all’estero.; Congedo di paternità, da luglio domanda solo online: le nuove indicazioni dell’INPS.

Dal 1° luglio 2026 le domande per usufruire del congedo di paternità obbligatorio e per il congedo parentale dei lavoratori residenti all'estero si trasmettono esclusivamente per via telematica - Leggi e prassi / INPS, Congedo parentale INPS, Pubblico x.com

Il 56% dei governi delle grandi città/municipi in Giappone richiede che i bambini lascino il centro diurno se i loro genitori prendono un congedo parentale reddit

Congedo di paternità, da luglio domanda solo online: le nuove indicazioni dell'INPSDal 1° luglio 2026 le domande per usufruire del congedo di paternità obbligatorio e per il congedo parentale dei lavoratori residenti all'estero si trasmettono esclusivamente per via telematica - Legg ... msn.com

Congedo di paternità parentale residenti all'estero: domande esclusivamente telematicheCon il messaggio n. 2183 del 2026, l'INPS comunica il rilascio dell'aggiornamento della procedura telematica per la presentazione delle domande ... ipsoa.it