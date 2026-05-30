C'è una nuova proposta per il congedo parentale obbligatorio | cinque mesi invece di dieci giorni

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ddl di iniziativa popolare propone di estendere il congedo parentale obbligatorio da 10 giorni a cinque mesi per entrambi i genitori, senza possibilità di trasferimento. Attualmente, in Italia, il congedo per i padri dura solo dieci giorni. La proposta è stata presentata dal comitato Pari alla pari. Non sono stati resi noti dettagli su tempi o modalità di approvazione.

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Oggi il congedo parentale obbligatorio per i padri, in Italia, dura appena dieci giorni. Un nuovo ddl di iniziativa popolare, presentato dal comitato Pari alla pari, propone di introdurre un congedo obbligato di cinque mesi, per ciascun genitore, non trasferibili. Sarà presentato alla Camera, poi inizierà la raccolta firme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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