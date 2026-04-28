Cosa c’è nel decreto lavoro | dal bonus giovani all’isopensione e i rinnovi dei contratti Le novità su rider salario giusto e congedo parentale

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che riguarda il settore del lavoro, destinando circa un miliardo di euro tra incentivi e sgravi fiscali. Tra le misure previste ci sono il bonus giovani, l’isopensione, i rinnovi dei contratti, oltre a novità per i rider, il salario giusto e il congedo parentale. Il testo include anche interventi specifici su varie forme di contratto e strumenti di tutela lavorativa.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sul lavoro che mette in campo circa un miliardo di euro tra incentivi e sgravi. Il provvedimento, messo a punto anche quest’anno alla vigilia del Primo Maggio, proroga i bonus per le assunzioni di giovani, donne e nell’area Zes. A patto però che le aziende applichino il «salario giusto». A proposito delle norme sulla contrattazione, come riporta Repubblica, è saltato all’ultimo l’obbligo di far scattare gli aumenti salariali dalla scadenza naturale del vecchio contratto. Toccherà alle parti trovare un accordo, mentre restano le penalizzazioni per i rinnovi che si trascinano per oltre un anno dalla scadenza naturale.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure,... Lavoro, il governo lancia il “salario giusto”: nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i riderIl testo, atteso per oggi, introduce misure di contrasto al lavoro povero attraverso le garanzie contrattuali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dalle misure per i maranza allo scudo penale: che cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza; Sicurezza, ok del Cdm al decreto correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Dai coltelli ai migranti: cosa cambierà; Decreto sicurezza, dalla stretta anti maranza al fermo preventivo per i cortei. Ecco cosa prevede; Decreto Sicurezza: la norma rimane, perché di assoluto buonsenso. E noi andremo avanti. Salario giusto, incentivi, caporalato digitale: cosa c'è nel decreto Primo maggioVia libera del Consiglio dei ministri al provvedimento sul lavoro. Il dl stanzia quasi un miliardo di euro «per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali». Meloni: no a incen ... avvenire.it Cosa c'è nel decreto lavoro appena approvato: dal salario giusto al no agli aumenti per i contratti già scadutiNessuna retroattività automatica immediata per i 5,5 milioni di dipendenti in attesa di rinnovo contrattuale. Per queste posizioni gli effetti degli incrementi scatteranno solamente a partire dal 1° g ... lasicilia.it A cosa servono gli amici se non a farci incontrare una possibile anima gemella @LinoGuanciale, Ilenia Pastorelli, @andreadelogu e @ClaudioColica sono i protagonisti della nuova commedia #InnamorarsieAltrePessimeIdee, al cinema dal 28 maggio! x.com Dai bonus ai rider: cosa prevede il decreto Lavoro oggi in Cdm. Incentivi alle aziende che applicano “salari giusti”, benefici per chi assume donne svantaggiate e giovani, una novità per i ciclofattorini. - facebook.com facebook