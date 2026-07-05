confartigianato un premio alla gestione

Confartigianato ha ricevuto un riconoscimento per aver promosso politiche di gestione che favoriscono la crescita professionale, l’equità retributiva e la tutela della genitorialità. L’associazione si distingue per l’attenzione alla conciliazione tra vita privata e lavoro, promuovendo un ambiente di lavoro più inclusivo. Il premio evidenzia l’impegno nel creare condizioni di lavoro che supportano la crescita e il benessere dei dipendenti.

Opportunità di crescita professionale, equità retributiva, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita e lavoro. Sono questi gli ingredienti vincenti di un’associazione pienamente inclusiva. Confartigianato Imprese La Spezia ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere per la propria società di servizi. Un riconoscimento importante che certifica l’impegno di anni dell’associazione di categoria spezzina nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e attento alle sue persone. Il percorso di certificazione, realizzato grazie al bando di Unioncamere, ha valutato i diversi aspetti della gestione aziendale. Particolarmente apprezzate le attività di formazione interna e le iniziative di sensibilizzazione rivolte al pubblico e agli associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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