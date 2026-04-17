Confartigianato sull' emergenza idrica | Criticità nella gestione serve una riduzione delle tariffe per le imprese

Confartigianato Pescara ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione della crisi idrica causata dai lavori sulla rete Aca. La categoria segnala disagi prolungati e incertezze sui tempi di risoluzione, evidenziando anche gli effetti economici sulle imprese locali. L’associazione ha richiesto una riduzione delle tariffe per le attività commerciali colpite dalla situazione, sottolineando la necessità di interventi concreti per affrontare le difficoltà in corso.

Disagi prolungati, incertezza sui tempi e impatti economici sulle attività: Confartigianato Pescara interviene sulla crisi idrica legata ai lavori sulla rete Aca, esprimendo “forte preoccupazione” per la gestione dell’emergenza. Secondo l'associazione, "se in una prima fase l’interruzione del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Coldiretti a Bologna: «Serve una svolta nella gestione delle acque»Cinquemila agricoltori a Bologna per tutelare il Made in Italy agroalimentare da cambiamenti climatici e inganni. Sicilia, emergenza idrica: serve un piano certo per le nuove digheDurante il Vinitaly a Verona, il Ministro Salvini ha affrontato il tema della gestione idrica e dei cantieri per le dighe in Sicilia, portando... Approfondimenti e contenuti Lavori su rete idrica, Confartigianato 'serve riduzione tariffe a imprese'Forte preoccupazione per i gravi disagi che stanno interessando il territorio a seguito dei maxi interventi sulla rete idrica gestita da Aca. (ANSA) ... ansa.it Trapani, emergenza idrica: rete contaminata e cittadini esasperatiProsegue senza soluzione immediata l’emergenza idrica che sta interessando la città di Trapani, con disagi diffusi in numerosi quartieri e crescente preoccupazione tra i residenti. Alla base della cri ... tp24.it