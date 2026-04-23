Tarantini Time Quotidiano segnala che la città sta avviando una fase di investimenti pubblici in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Tuttavia, Confartigianato evidenzia che il problema principale riguarda la gestione degli impianti una volta conclusi i lavori, previsto per il 2026. La preoccupazione riguarda come verranno amministrati e mantenuti questi impianti nel lungo termine, oltre la fase di costruzione.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara a una stagione di importanti investimenti pubblici legati ai Giochi del Mediterraneo 2026, ma per Confartigianato la vera sfida inizierà dopo la realizzazione delle opere. L’associazione accende i riflettori sulla gestione futura degli impianti, ritenuta decisiva per trasformare gli investimenti in sviluppo concreto. In una nota inviata al Comune, Confartigianato Taranto sottolinea come la costruzione delle infrastrutture rappresenti solo una fase del percorso, mentre il funzionamento quotidiano — tra manutenzione, servizi tecnici, energia, sicurezza e logistica — sarà determinante per garantirne efficienza e sostenibilità nel tempo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Confartigianato: “Il nodo è la gestione degli impianti dopo il 2026”

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