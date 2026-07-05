Il marchio della Ternana sarà venduto tramite asta telematica venerdì prossimo, insieme ai beni mobili della società. Il proprietario attuale ha dichiarato che si occuperà personalmente dell'acquisto del marchio. La disputa riguarda il controllo sul marchio stesso e la gestione dei beni, con il Collettivo anti-fusione che si oppone alla vendita. La procedura di vendita è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà online.

Diviene rovente la questione-marchio. Il medesimo, con i beni mobili della Ternana Calcio, sarà assegnato tramite asta telematica venerdì prossimo. Stefano Bandecchi in un video pubblicato sul proprio profilo social, con termini duri e inequivocabili, conferma di volerselo aggiudicare: "Volevo dire al Collettivo Curva Est che hanno fatto i conti sempre senza l’oste. Sappiate che io resterò nella Ternana con la quota sufficiente per mandarvi a.. tutti i giorni. È un fattore di principio: il 10 comprerò io quel marchio" e "lo cremerò con me quando morirò", poi "fino a quel giorno tutto ciò che ha fatto la Ternana negli ultimi cento anni sarà mio e lo darò solo alle persone intelligenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Comprerò io il marchio della Ternana". Bandecchi attacca il Collettivo anti-fusione

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