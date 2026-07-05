Luigi Di Maio mi è sempre stato simpatico. Dopo le elezioni del 2013, quando ero al Corriere del Mezzogiorno, lo invitai più volte in redazione per tenere dei forum on line con i nostri lettori. Di lui mi colpiva una conoscenza della storia d’Italia, dell’antifascismo e della Costituzione più solida di quella dei suoi coetanei (non aveva ancora trent’anni) e certamente dei suoi compagni di partito. Si vedeva, insomma, che studiava. Ma la ragione per cui ne parlo qui, dopo l’ intervista al settimanale 7 del Corriere con la quale ha rotto un lungo silenzio sulla sua vita personale e politica, non è la mia personale stima. Mi colpisce infatti che Di Maio sia finito sotto una valanga di insulti e critiche per due ragioni che dovrebbero invece meritargli apprezzamento e considerazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Complimenti a Di Maio che dice «ho sbagliato»

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