Complimenti a Di Maio che dice ho sbagliato

Da napoli.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le elezioni del 2013, l’autore ricorda di aver invitato più volte in redazione Luigi Di Maio, allora esponente del Movimento 5 Stelle, per partecipare a forum online con i lettori. Di Maio ha recentemente ammesso di aver commesso un errore, secondo quanto dichiarato.

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Luigi Di Maio mi è sempre stato simpatico. Dopo le elezioni del 2013, quando ero al Corriere del Mezzogiorno, lo invitai più volte in redazione per tenere dei forum on line con i nostri lettori. Di lui mi colpiva una conoscenza della storia d’Italia, dell’antifascismo e della Costituzione più solida di quella dei suoi coetanei (non aveva ancora trent’anni) e certamente dei suoi compagni di partito. Si vedeva, insomma, che studiava. Ma la ragione per cui ne parlo qui, dopo l’ intervista al settimanale 7 del Corriere con la quale ha rotto un lungo silenzio sulla sua vita personale e politica, non è la mia personale stima. Mi colpisce infatti che Di Maio sia finito sotto una valanga di insulti e critiche per due ragioni che dovrebbero invece meritargli apprezzamento e considerazione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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