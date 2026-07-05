Comitati e partecipazione AttivaPrato lancia gli indici di democrazia

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani al circolo dei Ciliani si terrà l’ultima assemblea prima della pausa estiva, promossa da AttivaPrato e dalla Rete dei Cittadini Attivi del territorio pratese. L’incontro si concentra sui temi della partecipazione e della democrazia locale, con la presentazione degli indici di democrazia elaborati dall’associazione. Nessun intervento o decisione importante è previsto, ma l’appuntamento chiude la serie di incontri dedicati alla partecipazione civica nel territorio.

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Domani al circolo dei Ciliani, si terrà l’ultimaassemblea prima della pausa estiva promossa da AttivaPrato e dalla Rete dei Cittadini Attivi del territorio pratese. L’incontro "avrà un obiettivo ambizioso: avviare, insieme ai 22 comitati e alle realtà civiche aderenti alla Rete, la costruzione di una vera e propria infrastruttura permanente di democrazia locale, capace di monitorare in modo indipendente il funzionamento della partecipazione civica e la qualità del rapporto tra cittadini e istituzioni" si legge nella nota che annuncia l’iniziativa. La Rete si propone di raccogliere dati e informazioni riguardanti: l’accessibilità e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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