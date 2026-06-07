Più ascolto e partecipazione attiva | nascono sul territorio i comitati di rione

Il consiglio comunale di Minervino di Lecce ha approvato all’unanimità il regolamento per i comitati di rione, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e creare un collegamento diretto tra amministrazione e comunità locale. Questi comitati saranno istituiti sul territorio per coinvolgere attivamente i residenti nelle questioni di interesse comune. La decisione mira a rafforzare il coinvolgimento civico e a promuovere un dialogo più diretto tra cittadini e amministratori.

MINERVINO DI LECCE - Il consiglio comunale di Minervino di Lecce ha approvato all’unanimità il regolamento sui comitati di rione per facilitare una nuova stagione di “partecipazione attiva” che funga da ponte diretto tra amministrazione e cittadini: si tratta, come spiegano dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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