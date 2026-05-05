IA e democrazia | l’evoluzione verso nuovi modelli di partecipazione

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore politico e giornalistico. Gli agenti digitali vengono impiegati per svolgere attività di lobbying e per verificare i fatti nelle notizie politiche. Questi sviluppi sollevano domande sulla possibile sostituzione dei giornalisti nelle attività di controllo e sulla trasformazione dei modelli di partecipazione democratica.

? Cosa scoprirai Come faranno gli agenti digitali a fare lobbying per noi?. Perché l'IA potrebbe sostituire i giornalisti nel fact-checking politico?. Cosa accadrà se milioni di agenti personali creano universi privati?. Come possono i modelli computazionali evitare la frammentazione della società?.? In Breve Agenti digitali personali potrebbero svolgere attività di lobbying e gestire comunicazioni istituzionali.. Ricerca su X indica maggiore utilità del fact-checking IA rispetto a quello umano.. Interazione tra milioni di agenti rischia di generare bias collettivi su vasta scala.. Design tecnologico deve garantire verità e ridurre tensioni ideologiche tra i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Verso una civiltà della terra | Mauro Ceruti, Piero Dominici

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