Come felicità e infelicità sono diventate la nostra bussola politica
«La felicità è nelle cose semplici» è il claim pubblicitario di Tasty Crousty, la catena di street e fast food che sta spopolando in Francia. Il problema però è che oggi quasi nessuno è contento di ciò che ha. Chi poi ha poco o nulla, più che farsi bastare le cose semplici, dovrebbe buttare per aria tutto. Ma più che aria di rivoluzione oggi tira aria di rassegnazione. La notizia che Elon Musk è il primo “trilionario” della storia lascia infatti increduli più che sorpresi. Senza parole. Perché si ha l’impressione di essere precipitati in un mondo irreale: il pianeta Disney dei fantastiliardi di Paperon de’ Paperoni. Elon Musk (Ansa). La nostra vita è complicata dall’assenza di cose semplici. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Tropico Felicità non andartene live a Ci Vediamo da Lucio
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2 giugno, Bicchielli: “Libertà, democrazia e giustizia restano nostra bussola”Il 2 giugno si ricorda il voto del 1946, considerato un passo incerto verso la democrazia dopo le tragedie della guerra e il fascismo.
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Come felicità e infelicità sono diventate la nostra bussola politicaPerché oggi felicità e infelicità contano più delle ideologie nel decidere voti, consenso e crescita del populismo. lettera43.it
La felicità è semplicemente l'infelicità che sta dormendo (Maigret) x.com
Davide Banzato. . Diamo spesso la colpa della nostra infelicità agli altri, alle ferite che abbiamo vissuto o alle circostanze che ci circondano. Ma la verità è che la felicità più profonda non dipende solo da ciò che accade fuori di noi. Dipende anche dalle scelte facebook
La felicità di 174? Come?? reddit
Giornata mondiale della felicità, la Gen Z è la generazione più sola e infelice. Il decalogo per ritrovare l'allegriaUn sondaggio pubblicato da Newsweek ha rivelato dati choc in merito al livello di felicità intergenerazionale: ben 8 membri su 10 della Gen Z hanno dichiarato di aver provato sentimenti di solitudine ... ilmessaggero.it