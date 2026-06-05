"L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro: questo articolo della Costituzione va letto nel suo insieme, come se fosse un’unica frase musicale. Se scindiamo, non è più Italia". È una riflessione sul senso più profondo di come Padri e Madri Costituenti hanno voluto descrivere l’Italia quella che Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista e giudice costituzionale, ha condiviso con le autorità e gli studenti e studentesse presenti in Rettorato, per lo svelamento del pannello con il testo della Carta. "La nostra Costituzione è il collante, che ricorda, a chi varca la soglia dell’Università, che la bussola deve essere l’interesse pubblico", ha evidenziato il rettore Francesco Castelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Carta in Rettorato: "La nostra bussola l’interesse pubblico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo Meloni: da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica. La premier: “Avanti con una sola bussola, l’interesse degli italiani”Da oggi, il governo guidato dalla premier Meloni diventa il secondo più longevo nella storia della Repubblica.

2 giugno, Bicchielli: “Libertà, democrazia e giustizia restano nostra bussola”Il 2 giugno si ricorda il voto del 1946, considerato un passo incerto verso la democrazia dopo le tragedie della guerra e il fascismo.