2 giugno Bicchielli | Libertà democrazia e giustizia restano nostra bussola

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno si ricorda il voto del 1946, considerato un passo incerto verso la democrazia dopo le tragedie della guerra e il fascismo. In occasione della giornata, un rappresentante ha affermato che libertà, democrazia e giustizia continuano a guidare l’Italia. La data sottolinea il passaggio dalla dittatura alla Repubblica, segnando un momento cruciale nella storia del Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Oggi, 2 giugno, ricordiamo il voto del 1946. Quel voto fu un salto nel buio. Fu la ricerca di un riscatto dopo le tragedie della guerra e del fascismo. Ma soprattutto fu l’inizio di un viaggio. Quel voto non sanciva qualcosa di definitivo, ma iniziava la costruzione di una Repubblica. Un atto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"I valori di libertà e giustizia veri fondamenti della democrazia"Il 25 aprile celebra la liberazione e la fine dell’occupazione nazifascista in Italia.

Leggi anche: 2 giugno, il valore del voto delle donne per affermare Repubblica, democrazia e libertà

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web