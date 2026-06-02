2 giugno Bicchielli | Libertà democrazia e giustizia restano nostra bussola

Il 2 giugno si ricorda il voto del 1946, considerato un passo incerto verso la democrazia dopo le tragedie della guerra e il fascismo. In occasione della giornata, un rappresentante ha affermato che libertà, democrazia e giustizia continuano a guidare l’Italia. La data sottolinea il passaggio dalla dittatura alla Repubblica, segnando un momento cruciale nella storia del Paese.

"Oggi, 2 giugno, ricordiamo il voto del 1946. Quel voto fu un salto nel buio. Fu la ricerca di un riscatto dopo le tragedie della guerra e del fascismo. Ma soprattutto fu l’inizio di un viaggio. Quel voto non sanciva qualcosa di definitivo, ma iniziava la costruzione di una Repubblica. Un atto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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