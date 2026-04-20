A Madrid, i sorteggi del torneo di tennis hanno riservato a Jannik Sinner un primo turno contro un qualificato, seguito da due potenziali derby contro Musetti o Hurkacz. Per il italiano, il percorso prosegue con un eventuale incontro contro Machac, Paul o Norrie al terzo turno. Nel tabellone anche Cobolli, che affronterà chi vince tra i due avversari indicati.

Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid. Nel sorteggio di oggi i due azzurri, testa di serie numero 1 e numero 6 del tabellone, sono finiti dalla stessa parte del tabellone del torneo che si disputerà alla Caja Magica. Assente Carlos Alcaraz, messo fuori gioco da un infortunio al polso destro, e non ci sarà nemmeno Novak Djokovic, che forse rivedremo a Roma. Il numero uno del mondo, alla caccia del record del quinto 1000 consecutivo, dopo un bye al primo turno debutterà contro un qualificato, e nel suo spicchio di tabellone c’è anche Federico Cinà. Il 19enne palermitano giocherà al primo turno di Madrid - grazie ad una wild card - contro l’americano Michelsen, e potrebbe incrociare, chissà, Jannik al terzo turno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz

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