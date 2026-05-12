Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Zverev L’ipotesi di un nuovo incrocio con Jodar prende corpo

Dopo l’eliminazione di Zverev, il tabellone di Sinner si è modificato, aprendo la possibilità di un nuovo incrocio con Jodar. L’azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, dove affronterà il vincente tra il russo Rublev, numero 12 del seeding, e il georgiano Basilashvili, attualmente in campo.

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Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro incontrerà il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, ed il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, al momento in campo. Qualora dovesse vincere il georgiano, che ha conquistato il primo set, Sinner sconfiggendolo, in semifinale potrebbe ancora non trovare una testa di serie, in quanto l’avversario dell’eventuale penultimo atto sarebbe uno tra il lucky loser spagnolo Martin Landaluce, il serbo Hamad Medjedovic, l’argentino Thiago Agustin Tirante ed il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding, unica testa di serie ancora presente in quello spicchio di tabellone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Zverev. L’ipotesi di un nuovo incrocio con Jodar prende corpo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Come cambia il tabellone di Sinner a Roma con l’eliminazione di Djokovic. Scenari diversi anche per Musetti e ZverevDopo alcune giornate abbastanza interlocutorie per quanto riguarda i big, quest’oggi sono arrivati i primi veri grandi upset nel torneo di singolare... Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Auger-Aliassime: occasione per FonsecaIn attesa di scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il suo match d’esordio nel torneo, comincia a delinearsi il possibile cammino di... Argomenti più discussi: Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Auger-Aliassime: occasione per Fonseca; Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Tutti contro Sinner: così la strada per gli avversari del n.1 a Roma. Internazionali di Roma 2026, Sinner vince il derby con Pellegrino e va ai quarti. Darderi elimina Zverev: il tabellone completo x.com Sinner fa storia a Madrid, diventando il primo uomo di SEMPRE a vincere 5 Masters 1000 consecutivi - reddit.com reddit Come è cambiato il tabellone di Sinner a Roma: le teste di serie superstiti e una possibile doppia insidia russaJannik Sinner è atteso oggi sul Centrale del Foro Italico nel derby con Andrea Pellegrino che mette in palio un posto ai quarti di finale degli ... oasport.it