Colpo accidentale dall’arma del vigile Scatta l’interrogazione in Consiglio

Notizia in breve

Un vigile urbano ha sparato accidentalmente con la propria arma all’interno del Comando. L’incidente ha portato a un’interrogazione in Consiglio comunale. La vicenda è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato attenzione tra i consiglieri. Nessuna persona è rimasta ferita. Il Comune ha avviato verifiche per accertare le circostanze del colpo e le eventuali responsabilità. La questione sarà discussa nella prossima riunione dell’assemblea.