Colpo accidentale dall’arma del vigile Scatta l’interrogazione in Consiglio
Un vigile urbano ha sparato accidentalmente con la propria arma all’interno del Comando. L’incidente ha portato a un’interrogazione in Consiglio comunale. La vicenda è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato attenzione tra i consiglieri. Nessuna persona è rimasta ferita. Il Comune ha avviato verifiche per accertare le circostanze del colpo e le eventuali responsabilità. La questione sarà discussa nella prossima riunione dell’assemblea.
Interrogazione in Consiglio comunale sul colpo partito accidentalmente dall’arma di un vigile urbano all’interno del Comando. Ad annunciarla è la capogruppo del Pd, Anna Ferretti (foto), che che pone alcuni questiti: "Qualcuno dentro il Comando aveva il colpo in canna, perché? Quando abbiamo discusso dell’uso delle armi da parte della Municipale, una delle cose che ci ha molto preoccupato è stata la fretta di uscire con questa novità per Siena con la motivazione che così potevamo meglio garantire la sicurezza del Corpo di Polizia municipale. Ora scopriamo che ’qualcuno’ gira con il colpo in canna dentro il Comando". Ferretti continua:... 🔗 Leggi su Lanazione.it
How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing
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