Prato | sparò in auto all’amico che guidava Colpo accidentale deviato Arrestato

Da firenzepost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Prato un giovane di 22 anni, di origini albanesi, è stato arrestato dopo un episodio avvenuto in auto. Durante un momento di gestione di una pistola, uno sparo accidentalmente partito ha ferito l'amico alla guida, colpito a un gluteo. L'evento si è verificato a causa di una deviazione improvvisa di una molla del sedile, che ha modificato la traiettoria del colpo. La persona colpita non ha subito conseguenze gravi.

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PRATO – Un 22enne di origini albanesi è stato arrestato. Maneggiava una pistola in auto e gli partì accidentalmente uno sparo che colpì l’amico che guidava: lo ferì a un gluteo ma solo grazie alla fortuita deviazione di una molla del sedile. Senza questa circostanza, spiega la procura di Prato, lo avrebbe raggiunto a un organo vitale, potendone causare la morte o lesioni molto gravi. L’episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo scorso, a Calenzano, dopo una serata in una discoteca del posto. I due amici albanesi erano in auto, una Vw Polo, con due amiche, connazionali. Il ferito, 20enne, fu portato in ospedale ed ebbe una prognosi iniziale di dieci giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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