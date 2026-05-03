Nella mattinata del 3 maggio 2026, un incendio ha devastato l’abitazione di un vigile del fuoco a San Giuliano Terme. Le fiamme, alte circa 40 metri, si sono propagate rapidamente con il vento, distruggendo la casa in pochi minuti. Testimoni riferiscono di aver visto le fiamme avvicinarsi e avvolgere l’edificio in breve tempo, lasciando pochi resti della struttura originaria.

San Giuliano Terme (Pisa), 3 maggio 2026 – Fiamme alte come i pini, spinte dal vento fino a piegarsi verso terra, lingue di fuoco che avanzano e spazzano via tutto. Poi l’aria irrespirabile che brucia i polmoni e il cielo rosso in piena notte. È il racconto della notte dell’ incendio sul Monte Faeta, sul versante pisano, dove residenti e soccorritori hanno vissuto ore di emergenza. Chi quella notte era sul posto fatica ancora a trattenere le lacrime. Tra loro Tommaso Nozzolini, vigile del fuoco e volontario dell’antincendio boschivo, impegnato proprio in quelle ore sul fronte delle fiamme a pochi passi da casa sua, insieme ad altri volontari, nel tentativo di contenere l’avanzata del fuoco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: “Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri”

Vigili del fuoco Palermo: [INCENDIO REPARTO ORTOPEDIA OSPEDALE POLICLINICO]

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