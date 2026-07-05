Una donna di 41 anni è stata arrestata per la terza volta dopo che nelle sue abitazioni sono state trovate cocaina e hashish. Durante un'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato diverse quantità di sostanze stupefacenti nascoste in casa. La donna è stata fermata e portata in caserma, dove è stata sottoposta a procedimento penale. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di una mirata attività investigativa finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, unitamente a quelli delle Stazioni di San Giorgio del Sannio e Paduli, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, una 41enne residente a San Nicola Manfredi (BN), ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha consentito di acquisire elementi che hanno portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cocaina e hashish nascosti in casa: arrestata per la terza volta una 41enne sannita

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Cocaina e hashish nascosti nel frigo in casa: coppia arrestata

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