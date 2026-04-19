Cocaina nel bagno e migliaia di euro nascosti in casa | 38enne arrestata il compagno 52enne denunciato

I carabinieri di Aci Sant'Antonio e Acireale, con l’aiuto del nucleo cinofili, hanno perquisito un’abitazione nel centro di Pedara, nell’ambito di un’indagine su un possibile traffico di droga. Durante l’operazione sono state trovate sostanze stupefacenti e denaro nascosto in casa. Una donna di 38 anni è stata arrestata, mentre il suo compagno di 52 anni è stato denunciato.