Cocaina nel bagno e migliaia di euro nascosti in casa | 38enne arrestata il compagno 52enne denunciato
I carabinieri di Aci Sant'Antonio e Acireale, con l’aiuto del nucleo cinofili, hanno perquisito un’abitazione nel centro di Pedara, nell’ambito di un’indagine su un possibile traffico di droga. Durante l’operazione sono state trovate sostanze stupefacenti e denaro nascosto in casa. Una donna di 38 anni è stata arrestata, mentre il suo compagno di 52 anni è stato denunciato.
I carabinieri delle stazioni di Aci Sant'Antonio e di Acireale, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito una perquisizione in un'abitazione nel centro di Pedara nell'ambito di una pregressa attività info-investigativa su un presunto spaccio domestico. Prima dell'accesso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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