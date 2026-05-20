Una famiglia di imprenditori è stata arrestata in Casentino con l’accusa di gestire un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 60 mila euro in contanti, diverse dosi di cocaina e hashish, e materiali utilizzati per il confezionamento. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni e nelle sedi aziendali, trovando anche documenti e oggetti che collegano le attività illegali alla gestione dell’impresa. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Dietro la facciata di un’azienda di famiglia, si nascondeva un’attività di spaccio ben organizzata. A finire in manette in Casentino sono stati due imprenditori, marito e moglie, titolari di un tomaificio, insieme a un loro dipendente. Coinvolto anche il figlio minorenne della coppia, denunciato alla Procura dei minori di Firenze. Tutto è partito da un controllo stradale. L’operazione dei carabinieri della compagnia di Bibbiena è scattata dopo un normale controllo stradale, che ha però aperto uno scenario ben più ampio. I militari hanno fermato un’auto guidata da una donna di 49 anni, residente in provincia di Arezzo. A bordo c’erano anche il figlio diciassettenne e un operaio di 54 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cocaina, hashish e 60mila euro nascosti: arrestata famiglia di imprenditori in Casentino

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