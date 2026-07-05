A Berat, città al centro-sud dell’Albania riconosciuta patrimonio mondiale dell’UNESCO, si trova la Çobo Winery. La produzione vinicola si sviluppa in un territorio noto come la “città delle mille finestre” per le sue case ottomane che si affacciano sulla valle del fiume Osum. La cantina ha ripreso l’attività e sta lavorando alla produzione di vino locale.

Prima del vino c’è il territorio. Nel caso di Çobo Winery il punto di partenza è Berat, nell’Albania centro-meridionale, città inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e conosciuta come la “città delle mille finestre” per le caratteristiche case ottomane che si affacciano sulla valle del fiume Osum. È qui, tra colline terrazzate, uliveti e vigneti dominati dal monte Tomorr, che una delle cantine simbolo della rinascita enologica albanese ha costruito un progetto che guarda al futuro partendo dalle varietà storiche del Paese. La viticoltura in Albania vanta origini antichissime, ma il lungo isolamento del periodo comunista e la successiva fase di transizione hanno interrotto una tradizione che solo negli ultimi decenni ha iniziato a ricomporsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Çobo Winery, la rinascita del vino albanese

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