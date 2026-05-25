Riccardo Cotarella, enologo e docente di enologia, ha annunciato una nuova sfida internazionale legata al vino albanese. La notizia è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o le collaborazioni coinvolte. Cotarella, noto per il suo ruolo nel settore vinicolo, si concentra ora sul promuovere il vino proveniente dall’Albania. La sua iniziativa rappresenta un passo nel tentativo di valorizzare i vini di quel paese nel mercato globale.

ORVIETO – Una nuova sfida internazionale per l’enologo orvietano e docente di enologia all’Università della Tuscia, Riccardo Cotarella. È stato infatti incaricato dal primo ministro albanese, Edi Rama, di guidare un articolato progetto di rilancio e valorizzazione della viticoltura del Paese balcanico, con l’obiettivo di portare i vini albanesi all’attenzione dei mercati internazionali puntando su qualità, identità territoriale e innovazione. "L’Albania possiede territori fortemente vocati alla produzione vitivinicola, capaci di esprimere vini di grande personalità e autenticità", spiega Cotarella. Del progetto ne ha parlato anche il premier albanese in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orvietano Cotarella rilancia il vino albanese

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