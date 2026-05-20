Nelle vicinanze di Berat, si trova la cantina Çobo Winery, considerata una delle principali rappresentanti della rinascita dell’enologia in Albania. La struttura si estende tra il respiro dell’Adriatico e le colline della zona, circondata da paesaggi pittoreschi. La cantina produce vini bianchi che riflettono le caratteristiche del territorio e della tradizione locale. L’attività si inserisce in un progetto di valorizzazione delle risorse agricole e culturali della regione.

BERAT – Alle porte di Berat, Çobo Winery è oggi una delle realtà simbolo della rinascita dell’enologia albanese. Rifondata nei primi anni Novanta da Enis Çobo insieme ai figli Petrit e Muharrem, dopo l’interruzione forzata durante il regime comunista, la cantina ha costruito il proprio percorso su un principio preciso: valorizzare i vitigni autoctoni attraverso una produzione attenta, mai orientata ai grandi numeri ma alla riconoscibilità del vino. Visitare la cantina significa immergersi in un’Albania ancora pura, dove il vino si intreccia alla storia del territorio, alla cultura contadina e a un paesaggio che alterna montagne, canyon, vigneti e piccoli villaggi in pietra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I vini bianchi di Çobo Winery: tra il respiro dell’Adriatico e le colline di Berat, l’anima autentica dell’Albania

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