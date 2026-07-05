È stata pubblicata la classifica definitiva delle dieci bravate più folli e insensate realizzate dal team di Jackass. La lista include imprese che hanno coinvolto rischi elevati e incidenti vari, spesso con conseguenze fisiche visibili. La serie, in onda da circa 25 anni, si basa su esibizioni che spesso comportano autolesionismo e situazioni pericolose, considerate divertenti da alcuni spettatori. La pubblicazione raccoglie le performance più estreme e discutibili del programma.

Strano ma vero, vedere qualcuno che si fa male risulta divertente per qualcuno. E su questa verità fondamentale dell'esistenza è nato e cresciuto Jackass, offrendo i migliori esempi di questto tipo di comicità, spesso involontaria, da 25 anni a questa parte. Sono pochi gli "eroi" capaci di rischiare danni gravi, pur mettersi in gioco, come hanno fatto Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Preston Lacy, Wee Man e la loro squadra di amanti del brivido, in continua espansione, una stagione dopo l'altra. PS. Non provate a imitarli a casa. Pur essendosi trasformato in una saga cinematografica di cinque film, solo apparentemente... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Classifica definitiva delle 10 bravate più folli e insensate di Jackass

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