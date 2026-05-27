La classifica delle 50 spiagge più belle al Mondo | Filippine prima nella top 10 Italia 18esima

È stata pubblicata la classifica delle 50 spiagge più belle del mondo secondo World’s 50 Best Beaches. Tra queste, le Filippine occupano le prime posizioni nella top 10, mentre l’Italia si colloca al 18esimo posto. La lista include spiagge considerate particolarmente libere, selvagge e incontaminate, selezionate tra quelle che si distinguono per queste caratteristiche.

La classifica di World’s 50 Best Beaches ha portato alla luce le 50 migliori spiagge del mondo, premiando quelle più libere, selvagge e incontaminate. La Sardegna è celebrata con due posizioni, ma sul podio si trovano Filippine, Grecia e Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le 50 spiagge più belle del mondo: Filippine, Grecia e Western Australia sul podio

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