Il 26 giugno uscirà negli Stati Uniti il quinto capitolo della serie di film che vede protagonisti stuntman e performer impegnati in sfide estreme. Nel trailer vengono mostrate scene con un'escape room, un robot e numerose imprese pericolose messe in atto dal gruppo di protagonisti. La pellicola continuerà a seguire le gag e le acrobazie che hanno caratterizzato i precedenti capitoli.

Il 26 giugno arriverà nelle sale americane l'ultimo capitolo delle folli e assurde prove del gruppo di folli stuntman e performer. Paramount Pictures ha condiviso online l'atteso trailer di Jackass 5, intitolato Best and Last, che concluderà definitivamente il franchise comico. L'appuntamento nelle sale americane è stato fissato dallo studio nella giornata del 26 giugno e il video promozionale regala qualche folle anticipazione. Cosa anticipa il trailer di Jackass 5 Nel video promozionale del film, che Sarà davvero l'ultimo, si assiste al ritorno di Johnny Knoxville e del suo team alle prese con nuovi stunt, folli prove di coraggio, escape room pericolose, battute, eccessi e celebrazioni per il 25esimo anniversario del franchise.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jackass 5: nel trailer escape room, robot e folli imprese per Johnny Knoxville e la sua gang

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