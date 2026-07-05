Civita Castellana massacra di botte e tratta le figlie come serve | costrette ad abbandonare la scuola
Una donna è stata condannata a tre anni di reclusione per aver maltrattato le sue figlie, accusata di averle picchiate ripetutamente e di averle trattate come serve. Le figlie sono state costrette ad abbandonare la scuola a causa delle vessazioni e delle violenze subite. Il processo si è concluso con questa sentenza nel tribunale di Viterbo.
Tre anni di reclusione è la condanna che il collegio del Tribunale di Viterbo ha stabilito in primo grado per una donna. È a processo per maltrattamenti aggravati sulle figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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