Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Vigevano con l'accusa di aver commesso due rapine e aver aggredito le titolari di due centri massaggi in provincia di Pavia. L'uomo avrebbe chiesto un massaggio e, successivamente, avrebbe colpito le donne con violenza. Le autorità hanno proceduto all’arresto del ragazzo, ritenuto responsabile di questi episodi.

Vigevano (Pavia) – I carabinieri di Vigevano hanno arrestato un 23enn ritenuto responsabile di due rapine e lesione personali ai danni dei titolari di due centri massaggi in provincia di Pavia. Il primo episodio risale al 13 dicembre scorso, quando il 23enne, fingendosi un cliente interessato a un massaggio plantare, ha aggredito una donna di 63 anni, immobilizzandola con nastro adesivo su occhi e bocca e stringendole le mani al collo. Dopo averla colpita con calci e pugni, ha rubato i 50 euro della cassa. La donna ha riportato fratture intercostali e contusioni multiple cranio-facciali, con una prognosi superiore a 40 giorni. Raffica di calci e pugni: salvata dal figlio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Vorrei un massaggio”: poi massacra di botte le titolari del centro. Arrestato 23enne

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Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Sul posto gli operatori del 118 hanno tentato di salvare il 54enne praticando un lunghissimo ma vano massaggio cardiaco ? shorturl.at/ZwYeo x.com

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